شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.42 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد صعودها لأربعة أسابيع، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقيام المستثمرين بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب الحالة المدارية "بيريل".

وهبطت العقود الجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.1 %، إلى 86.42 دولارًا للبرميل وانخفض خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 28 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 82.88 دولارً للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما أغلقت موانئ كوربوس كريستي وهيوستن وجالفستون وفريبورت وتكساس سيتي في الولايات المتحدة أمس الأحد، استعدادًا للحالة المدارية "بيريل"، حيث يمكن أن يؤدي إغلاق الموانئ إلى توقف مؤقت لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وشحنات النفط إلى المصافي، وتوصيل وقود السيارات من تلك المصانع.



