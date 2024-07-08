شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العملات المشفرة بعد عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات المشفرة فى بداية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، بعد رد منصة "إم تى جوكس" بعضا من ديون العملاء وضغط البيع من الحكومة الألمانية، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن الشراء والمخاطرة.

وهبطت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.34% إلى 57446.70 دولار، بعدما تراجعت 2.26% في وقت سابق من التعاملات، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وخسرت عملة "الإيثريوم" 2.43% إلى 2911.88 دولار، وتراجعت الريبل بنسبة 2.12% إلى 42.01 سنت.

وصدر تقرير جديد يكشف عن فرصة شراء في السوق تصل قيمتها إلى 441 مليون دولار في تدفقات الاستثمار في منتجات الأصول الرقمية خلال الأسبوع الماضي.

وتمت ملاحظة التدفقات بشكل أساسي في الولايات المتحدة بقيمة 384 مليون دولار، تليها هونج كونج بمبلغ 32 مليون دولار، وسويسرا بمبلغ 24 مليون دولار، وكندا بمبلغ 12 مليون دولار، في حين شهدت ألمانيا تدفقات سالبة بقيمة 23 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات، أن حصيلة سرقات البيتكوين بلغت 1.38 مليار دولار في أول 6 أشهر من عام 2024، وفق ما نقله موقع "ذا ستريت".

في حين بلغ حجم السرقات المسجلة خلال عام 2023 بأكمله 1.7 مليار دولار، وأشارت البيانات إلى أن قرابة 75% من مسروقات البيتكوين هذا العام تمت من خلال 5 حوادث فقط.

