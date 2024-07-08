شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: بنك القاهرة يتقدم بمستندات زيادة رأس المال المرخص إلى 50 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم بنك القاهرة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وقيد زيادة اسهم رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليار جنيه موزعة على 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه ممولة نقدًا بموجب شهادة الإيداع البنكية ومستندات قيد تعديل مظلة القانون والغرض والمركز الرئيسي والمحل القانوني للبنك، ذلك في ضوء تعديل المواد (1 ، 3 ، 4 ، 6 ،7 ) من النظام الأساسي للبنك، والمستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم البنك المصري الخليجي، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 499.5 مليون دولار إلى 510.1 مليون دولار بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار موزعة على عدد 10.6 مليون سهم بتوزيع أسهم مجانية بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم تمويلا توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية للبنك المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، والمستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

في سياق متصل أعلنت البورصة، فتح باب الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات في السوق الأولى وبحد أقصى عدد 360 مليون سهم بنسبة 47% تقريبا من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة بسعر 2.90 جنيه للسهم، والسماح لشركات السمسرة متلقية طلبات الاكتتاب العام والخاص بتسجيل الطلبات الخاصة بالاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR في البورصة المصرية.