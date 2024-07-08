شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين باستثناء "إيجي إكس 70" والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 6298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9127 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة.