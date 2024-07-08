شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج تعترف بالاحتيال على الحكومة الأمريكية لتجنب دعوى قضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترفت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، بالاحتيال على الحكومة الأمريكية بغرض تجنب دعوى قضائية تتعلق بحادثي تحطم مميتتين لطائرتين من طراز "737 ماكس"، بحسب ما ورد في وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة في تكساس.

ويعني الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن الشركة يجب أن تدفع غرامة بملايين الدولارات، وأنها ستتم مراقبتها أيضا من جانب هيئة رقابية حكومية.

وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر من عام 2018، ومارس من عام 2019، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وفي ذلك الوقت، تجنبت شركة "بوينج" الملاحقة القضائية من خلال قطعها وعد بتنفيذ برنامج الامتثال والأخلاقيات.

ودفعت الشركة غرامة قدرها 243.6 مليون دولار. وكانت وزارة العدل أقرت في مايو الماضي بأن "بوينج" انتهكت شروط الاتفاق في ذلك الوقت.