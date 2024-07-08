شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 147 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 11718 نقطة، وبتداولات بلغت 5.591 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 212.688 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.112 تريليون ريال.انخفضت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 79، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، وميدغلف للتأمين، وسلامة، والأول، وجازادكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، متطورة، ورعاية، والبابطين، وتالكو، والجوف، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 26000 نقطة، وبتداولات بلغت 78.773 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.904 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.218 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35 من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.