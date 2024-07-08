شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن التعاون بين "نوڤا- ابدأ" وشركات مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية، وقعت مؤخرا شركة نوڤا للتنمية الصناعية - إحدى الشركات التابعة لـ"ابدأ " بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي.

وإليكم 7 معلومات عن التعاون بين نوڤا من ابدأ وشركات مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وهي كالآتي:

أولا: هذا التعاون يأتي ضمن جهود مبادرة "ابدأ" في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين صناعات حديثة، حيث يُعد نوڤا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي.

ثانيا: الطاقة الإنتاجية للمصنع تُقدر بحوالي 1500طن من منتجات الستانلس سنويًا.

ثالثا: يهدف مصنع "نوفا" لتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية بحوالي 100 مليون دولار في العام الأول.

رابعا: إتاحة الفرصة للكوادر المصرية لإكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

خامسا: أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية.

سادسا: شمل برتوكول التعاون كل من مصنع نوڤا للتنمية الصناعية، وشركة Technofanghi الإيطالية، وشركة Parkson الأمريكية، وشركتي MUHR،وOTT الألمانية.

سابعا: يسعي كل من مبادرة ابدأ والقيادة السياسية لتوطين وتشجيع الصناعات المحلية المختلفة مثل محطات معالجة المياه طبقاً للمواصفات القياسية العالمية .



