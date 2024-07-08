شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8-7-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أسمنت سيناء، وطاقة عربية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والكابلات الكهربائية المصرية، وحق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 917 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.13%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 25.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 347.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 275.6 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 69.1 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 6298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9127 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6452 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 13.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.77%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 16.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 28.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 84.85%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 24.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.74%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.105 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 39.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 22.850 بنسبة تراجع بلغت 3.75%.