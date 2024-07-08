أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 8-7-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 8-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أسمنت سيناء، وطاقة عربية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والكابلات الكهربائية المصرية، وحق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 917 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.13%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 25.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 347.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 275.6 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 69.1 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 6298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9127 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6452 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

صفقة فوري

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 12.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 68.3 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 550 ألف سهم، والثانية 695 ألف سهم، والثالثة 11.5 ألف سهم، والرابعة 3.997 مليون سهم، والخامسة 400 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 2000 سهم، 500 ألف سهم، 3 أسهم، 114 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 370 سهم، 42.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المصرية العقارية عدد 668 ألف سهم، 1.72 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

وأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم سيف محمود حسن جاب الله حسان عدد 5.6 مليون سهم بسعر 0.265 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.454% إلى 10.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

موبكو



أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم غير ملزمة بخصوص مبادئ إنفاق شراء الأمونيا الخضراء بين شركتي يارا النيرويجية ودمياط للأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، والتي ساهم فيها كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والتي تمتلك نسبة 31.47% من رأس مال شركة موبكو، بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 890 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، وذلك من خلال توليد طاقات متجددة بقيمة إجمالية تصل إلى 480 ميجا وات.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، توقيع مذكرة تعاون مع شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري، لتطوير مشروع سراي بمساحة 1330 فدان بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه.