شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: صفقات الاستثمار ستدعم توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، بأن مصر تصدرت قائمة أهم الدول العربية كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام 2023 بتكلفة استثمارية تجاوزت 40 مليار دولار، تركزت فى قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أن اقتصاد مصر لديه القدرة على جذب رؤوس الأموال ويمتلك طاقات كبيرة للنمو فى قطاعات متنوعة تنعكس على زيادة فرص العمل.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC ، أن زيادة معدلات تدفقات الاستثمار وإبرام مصر لشراكات وصفقات استثمارية كبرى من شأنه أن يدعم معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% تدريجيا فضلاً عن زيادة فرض العمل للشباب المصرى.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية التركيز على الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، مؤكداً على أهمية التركيز على الإنتاج والتصدير، موضحاً أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتصدير المنتجات المصرية للخارج فى ظل مستهدف صادرات يبلغ 145 مليار دولار يدعم موارد العملة الصعبة وتنافسية الاقتصاد المصرى.