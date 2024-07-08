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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الوظائف الأمريكية يعزز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن تقرير الوظائف الأمريكية يعزز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، فيما شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا، بينما سجل الدولار الأمريكي أداء ضعيفا.
ومع ذلك، تم تعديل بيانات التوظيف لشهري مايو وأبريل بالخفض. وعلى الرغم من ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 136,000، إلا أنها جاءت دون مستوى التوقعات، كما شهد قطاع الصناعة انخفاضاً في عدد الوظائف بلغ 8,000 وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، بينما نما متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي و 0.3% على أساس شهري.
وعكست عقود الفائدة الآجلة احتمالية لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 72%في سبتمبر، مع تزايد التوقعات بخفضها في ديسمبر أيضاً.
واستمر ارتفاع سهم شركة تسلا ليصل إلى 24.5% بعد أن كشفت الشركة عن بيانات تسليم قوية.
وعلى النقيض، شهدت أسهم شركات العملات الرقمية المشفرة تراجعاً حاداً بعد أن انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 6% إلى ما دون مستوى 55,000 دولار، وسط مخاوف المستثمرين بشأن بيع الدائنين للرموز المعاد تداولها وتراجع الارتباط قصير الأجل بين العملات الرقمية والأسهم.
ويترقب المشاركون في السوق الآن بترقب شديد افتتاح سوق العقود الآجلة للسندات الفرنسية، إذ يتوقع فوز تحالف يساري بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وشهدت عوائد سندات أستراليا لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.36%، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 4.28% يوم الجمعة.
وأصبح منحنى العائد أكثر حدة، مما أدى إلى مكاسب في أقسام بداية ووسط منحنى العائد، حيث قام المستثمرون بتسعير خفضين إضافيين بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة في سوق المقايضات لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات اليابان لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 1.07% يوم الجمعة
وارتفع بشكل ملحوظ حيازات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة الأمريكية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023 وفقا لأحدث بيانات ميزان المدفوعات للدول الآسيوية التي تم إصدارها يوم الاثنين.
وارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 31.2 دولاراً للأوقية في يوليو، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو.
من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 86.54 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بسبب التكهنات بوقف إطلاق النار المحتمل في غزة، على الرغم من الطلب الصيفي القوي على وقود وإمكانية حدوث اضطرابات في الإمدادات بسبب الأعاصير.
ومع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي، بنسبة 3%، بدعم من انخفاض كبير قدره 12.2 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهو يتجاوز بكثير الانخفاض المتوقع البالغ 680 ألف برميل.
وأثارت إعصار بيريل، وهي عاصفة من الفئة الثانية، مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن تسببت في وفيات وأضرار في منطقة البحر الكاريبي.
ويعزى هذا الانخفاض إلى اتساع نطاق قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات المخيبة للآمال حول سوق العمل الأمريكية.
وحقق الجنيه الإسترليني أكبر مكاسب في العملات الرئيسية، حيث ساهمت نتائج الانتخابات البريطانية في توفير بعض الاستقرار للسوق قبيل تحول التركيز إلى قرارات بنك إنجلترا المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ارتفاع اليورو نهاية الأسبوع الماضي، فقد شهد ضغوطاً هبوطية في بداية جلسة يوم الاثنين مع استمرار التقلبات الناجمة عن الانتخابات الفرنسية.
واستعدت الأسواق لاحتمال تشكيل برلمان معلق بعد أن حقق اليسار تقدماً مفاجئاً في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت نهاية الأسبوع.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4%، متجاوزاً متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024.
وعلى صعيد الأجور، جاءت الزيادة متماشية مع التوقعات عند 0.29% (مقابل توقع بـ 0.30%)، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن النمو البالغ 0.4% الذي شهده الشهر السابق.
وتراجع معدل نمو الأجور على أساس سنوي إلى 3.86% من 4.1%، ولكنه يظل قريباً من التوقعات البالغة 3.9%.
بشكل عام، يشير تقرير الوظائف غير الزراعية إلى اتجاه تيسيري محتمل للسياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد استجابت السوق لهذا التوجه برفع تدريجي لتوقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لتصل الاحتمالية حالياً إلى 81%.
وعلى صعيد الأجور الحقيقية، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بانخفاض قدره 1.2% في الشهر الذي سبقه.
وبحسب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، شهد العمال العاديون ارتفاعاً في الأجر الأساسي بنسبة 2.7%، وهي أعلى نسبة منذ نوفمبر 1992.
ويُلمح إلى أن بنك اليابان قد لا يزال يملك المجال لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في يوليو. علاوة على ذلك، حقق العمال المنضوون تحت النقابات زيادة في الأجور بنسبة 5.1% خلال مفاوضات أجور الشونتو هذا العام، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1991.
خفض الفائدةشهد سوق العمل الأمريكي نمواً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 206,000 وظيفة في يونيو، متجاوزاً التقديرات الأولية البالغة 190,000 وظيفة.
ومع ذلك، تم تعديل بيانات التوظيف لشهري مايو وأبريل بالخفض. وعلى الرغم من ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 136,000، إلا أنها جاءت دون مستوى التوقعات، كما شهد قطاع الصناعة انخفاضاً في عدد الوظائف بلغ 8,000 وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، بينما نما متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي و 0.3% على أساس شهري.
وعكست عقود الفائدة الآجلة احتمالية لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 72%في سبتمبر، مع تزايد التوقعات بخفضها في ديسمبر أيضاً.
ارتفاع أسعار الذهبفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال شهر بعد أن انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وذلك في أعقاب صدور بيانات سوق العمل التي جاءت متباينة.
واستمر ارتفاع سهم شركة تسلا ليصل إلى 24.5% بعد أن كشفت الشركة عن بيانات تسليم قوية.
وعلى النقيض، شهدت أسهم شركات العملات الرقمية المشفرة تراجعاً حاداً بعد أن انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 6% إلى ما دون مستوى 55,000 دولار، وسط مخاوف المستثمرين بشأن بيع الدائنين للرموز المعاد تداولها وتراجع الارتباط قصير الأجل بين العملات الرقمية والأسهم.
الدخل الثابتارتفعت السندات الأسترالية والنيوزيلندية بعد ارتفاع مماثل في سندات الخزانة الأمريكية، والذي جاء نتيجة تقرير الوظائف.
ويترقب المشاركون في السوق الآن بترقب شديد افتتاح سوق العقود الآجلة للسندات الفرنسية، إذ يتوقع فوز تحالف يساري بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وشهدت عوائد سندات أستراليا لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.36%، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 4.28% يوم الجمعة.
وأصبح منحنى العائد أكثر حدة، مما أدى إلى مكاسب في أقسام بداية ووسط منحنى العائد، حيث قام المستثمرون بتسعير خفضين إضافيين بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة في سوق المقايضات لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات اليابان لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 1.07% يوم الجمعة
وارتفع بشكل ملحوظ حيازات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة الأمريكية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023 وفقا لأحدث بيانات ميزان المدفوعات للدول الآسيوية التي تم إصدارها يوم الاثنين.
السلع الأساسيةارتفع سعر الذهب ليصل إلى 2392 دولاراً للأوقية يوم الجمعة مقترباً من أعلى مستوى قياسي له البالغ 2450 دولاراً والذي تحقق في شهر مايو، مدعوماً ببيانات الوظائف الأمريكية التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 31.2 دولاراً للأوقية في يوليو، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو.
من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 86.54 دولاراً للبرميل يوم الجمعة بسبب التكهنات بوقف إطلاق النار المحتمل في غزة، على الرغم من الطلب الصيفي القوي على وقود وإمكانية حدوث اضطرابات في الإمدادات بسبب الأعاصير.
ومع ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي، بنسبة 3%، بدعم من انخفاض كبير قدره 12.2 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهو يتجاوز بكثير الانخفاض المتوقع البالغ 680 ألف برميل.
وأثارت إعصار بيريل، وهي عاصفة من الفئة الثانية، مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن تسببت في وفيات وأضرار في منطقة البحر الكاريبي.
العملات الأجنبيةاختتم الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي على انخفاض بلغ حوالي 1%، مما أدى إلى ارتفاع جميع العملات الرئيسية الأخرى.
ويعزى هذا الانخفاض إلى اتساع نطاق قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات المخيبة للآمال حول سوق العمل الأمريكية.
وحقق الجنيه الإسترليني أكبر مكاسب في العملات الرئيسية، حيث ساهمت نتائج الانتخابات البريطانية في توفير بعض الاستقرار للسوق قبيل تحول التركيز إلى قرارات بنك إنجلترا المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ارتفاع اليورو نهاية الأسبوع الماضي، فقد شهد ضغوطاً هبوطية في بداية جلسة يوم الاثنين مع استمرار التقلبات الناجمة عن الانتخابات الفرنسية.
واستعدت الأسواق لاحتمال تشكيل برلمان معلق بعد أن حقق اليسار تقدماً مفاجئاً في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت نهاية الأسبوع.
مؤشرات الاقتصاد الكليشهد سوق العمل الأمريكي نمواً أضعف من المتوقع في يونيو، حيث جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية عند 206 آلاف وظيفة، وهو ما يقل عن قراءة شهر مايو المعدلة البالغة 218 ألف وظيفة (التي تم تعديلها بالخفض من تقديرات سابقة بـ 272 ألف وظيفة).
وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4%، متجاوزاً متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024.
وعلى صعيد الأجور، جاءت الزيادة متماشية مع التوقعات عند 0.29% (مقابل توقع بـ 0.30%)، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن النمو البالغ 0.4% الذي شهده الشهر السابق.
وتراجع معدل نمو الأجور على أساس سنوي إلى 3.86% من 4.1%، ولكنه يظل قريباً من التوقعات البالغة 3.9%.
بشكل عام، يشير تقرير الوظائف غير الزراعية إلى اتجاه تيسيري محتمل للسياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد استجابت السوق لهذا التوجه برفع تدريجي لتوقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لتصل الاحتمالية حالياً إلى 81%.
أرباح العمال في اليابانوجاءت أرقام أرباح العمال النقدية في اليابان دون التوقعات، حيث أشارت البيانات الرئيسية إلى نمو سنوي قدره 1.9% مقابل توقع بـ 2.1%. كما تم تعديل بيانات شهر مايو بالخفض إلى 1.6% من 2.1% سابقاً.
وعلى صعيد الأجور الحقيقية، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بانخفاض قدره 1.2% في الشهر الذي سبقه.
وبحسب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، شهد العمال العاديون ارتفاعاً في الأجر الأساسي بنسبة 2.7%، وهي أعلى نسبة منذ نوفمبر 1992.
ويُلمح إلى أن بنك اليابان قد لا يزال يملك المجال لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في يوليو. علاوة على ذلك، حقق العمال المنضوون تحت النقابات زيادة في الأجور بنسبة 5.1% خلال مفاوضات أجور الشونتو هذا العام، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1991.