شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أليانز» توافق على تعيين 4 أعضاء في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد مساء يوم الأربعاء تمام الساعة 6:45 مساءً تاريخ 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابهم، وهما شركة ديلويت، وشركة البسام وشركاه.

وتضمنت النتائج: الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت بين الشركة وشركات أخرى.

ومن ضمن النتائج الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شارالامبوس ميلوناس كعضو منتدب بمجلس الإدارة وذلك خلفا لأنوج أقاروال المستقيل.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين حسام منصور كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من 17 أبريل 2024، حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية، في 7 أغسطس 2025، وذلك خلفا لبتاريك هيليس المستقيل بتاريخ 17 أبريل 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين جوجال مادان كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 14 أبريل 2024 حتى انتهاء الدورة الحالية في 7 أغسطس 2025، خلفا لعادل ملاوي المستقيل بتاريخ 17 أبريل 2024.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ستيفانو نالين كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من 17 أبريل 2024، حتى انتهاء دورة المجلي وذلك خلفا لمحمد بنعبو المستقيل في 17 أبريل الماضي.