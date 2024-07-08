شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في لجنة المراجعة بـ«متطورة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة (بالتمرير)، اليوم، الموافقة على تعيين المهندس أحمد عبد الرحمن الربيعة عضواً في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) اعتباراّ من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/05/30م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الربيعة حاصل على درجة البكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولدية خبرة لمدة 10 سنوات في شركات مختلفة تقلد خلالها مناصب إدارية عليا.
وأبرم الربيعة العديد من الصفقات والاستثمارات الناجحة, بالإضافة إلى مشاركته في عضويات مجلس الإدارة والعديد من اللجان بما في ذلك لجنة المراجعة لعدد من الشركات المساهمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الربيعة حاصل على درجة البكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولدية خبرة لمدة 10 سنوات في شركات مختلفة تقلد خلالها مناصب إدارية عليا.
وأبرم الربيعة العديد من الصفقات والاستثمارات الناجحة, بالإضافة إلى مشاركته في عضويات مجلس الإدارة والعديد من اللجان بما في ذلك لجنة المراجعة لعدد من الشركات المساهمة.