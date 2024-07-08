شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مشاركة المالية تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت وذلك اعتبارا من تاريخ 02/01/1446ه الموافق 08/07/2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1446-01-02 الموافق 2024-07-08.

وأضافت أن أبرز البنود المحدثة تحديث بند رسوم الإدارة في شروط وأحكام الصندوق.