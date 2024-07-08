الاقتصاد

تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مشاركة المالية تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة ريت وذلك اعتبارا من تاريخ 02/01/1446ه الموافق 08/07/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1446-01-02 الموافق 2024-07-08.
وأضافت أن أبرز البنود المحدثة تحديث بند رسوم الإدارة في شروط وأحكام الصندوق.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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