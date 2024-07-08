الاقتصاد

«سهل» تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك العربي الوطني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سهل للتمويل اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 2.057 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل إلى 30/04/2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.
ونوهت بتحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.
وأضافت أن الهدف من التمويل: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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