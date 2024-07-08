شكرا لقرائتكم خبر عن «سهل» تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سهل للتمويل اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل تقدر بنحو 2.057 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل إلى 30/04/2025.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

ونوهت بتحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وأضافت أن الهدف من التمويل: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.