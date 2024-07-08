شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: إيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي بالمحكمة التجارية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية استلام إدارة الشركة رسالة من مكتب أمين التنظيم المالي اليوم الإثنين تؤكد قيامه بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها ستعلن أي تطورات لاحقة في حينه.

وكانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 24/12/1445 هـ الموافق 30/06/2024م المتعلق بتسليم مقترح التنظيم المالي لأمين التنظيم؛ يسر ادارة شركة الكابلات السعودية ابلاغ مساهميها الكرام

ونوهت بعدم وجود أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.