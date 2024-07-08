منتدى الخمسين سيدة يستهدف إطلاق برنامج تدريبي متكامل لطالبات الجامعات "Girls’ Camp"

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القاهرة - سامية سيد - - البرنامج يهدف إلى تدشين أول منصة علمية وعملية لتأهيل الفتيات واكسابهن المعرفة والمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل

يستهدف منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا إطلاق برنامج تدريبي متكامل لطالبات الجامعات المصرية "Girls’ Camp"، بهدف تأهيلهن لسوق العمل بكافة المجالات.

يهدف منتدى الخمسين عبر إطلاق النسخة الأولى من "Girls’ Camp" تدشين أول منصة علمية وعملية لتأهيل الفتيات لسوق العمل في مجالاته المختلفة عبر تنفيذ أول سلسلة من الدورات التدريبية، بهدف اكتساب المتدربات المعرفة والمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل ومعرفة متطلباته، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع قدرات الفتيات على مهارات التعامل مع الواقع والتكيف مع سوق العمل عبر تنمية المهارات الوظيفية والشخصية لتحقيق أعلى أداء ممكن على الصعيد المهني والشخصي.

ويعد تدشين هذه المنصة الأولى من نوعها فى مصر جزءًا من مخططات واستراتيجيات منتدى الخمسين التي ينفذها بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات خاصة رائدة بهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة تمثيلها فى الوظائف القيادية بما يدعم مخططات التمكين الاقتصادي للمرأة التي تنفذها الدولة المصرية، وتولي لها القيادة السياسية أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بحضور كلاً من الإعلامية/ دينا عبد الفتاح رئيس ومؤسس المنتدى، المهندسة/ نرمين عبد الفتاح العضو المنتدب للمنتدى، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذة/ لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري سابقًا، الأستاذة/ نيفين الطاهري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا القابضة للاستثمارات المالية، الأستاذة/ نيفين المسيرى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد - مصر سابقًا، الدكتورة/ نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، وكذلك عضوات المنتدى الدكتورة/ رانيا عبدالله مؤسس والعضو المنتدب لشركة أسباير لاستشارات الموارد البشرية والمؤسس والعضو المنتدب لشركة Kestria.ae، والدكتورة/ رشا قناوي الخبيرة الاقتصادية ومؤسس شركة RK لاستشارات القيادة.

هذا وناقش اجتماع مجلس إدارة المنتدى كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج التدريبي المتكامل للفتيات سواء بالمراحل النهائية بالدراسة أو حديثي التخرج لتمكينهن واستكشاف المسارات الوظيفية المختلفة، واكتساب المهارات الأساسية من خلال التوجيه الوظيفي والتدريب والإرشاد ومناقشة أهداف البرنامج وهيكله، والشكل العام للتقديم للتدريب، والموضوعات التي سيتم تناولها وطرق التدريس وفرص الإرشاد.

جدير بالذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا قام منذ تأسيسه بجهود كبيرة على محاور متعددة، تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات دولية وكيانات خاصة، عقد خلالها المنتدى شراكات ومبادرات متعددة داعمة لتمكين المرأة بالمناصب القيادية بالعمل العام والخاص، كما شارك فى صياغة التشريعات الضامنة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، وساهم في إرساء السياسات الحامية لها من أي اعتداء نفسي يحول بينها وبين طموحها الوظيفي، ومناهضة جميع أشكال التمييز القائم على النوع، وضمان تمثيلها بمجالس الإدارات، بالإضافة إلى مساهمة المنتدى الفاعلة في توسيع وشمول عملية تمكين المرأة بالمحافظات والأقاليم.

كما قام المنتدى بتنفيذ وطرح العديد من المبادرات الفاعلة التي تعتبر الأولى من نوعها والخاصة بصياغة وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية التي تدعم تطوير مهارات المرأة المهنية للمرأة في مجالات العمل والحياة، ورفع مستوى الأداء المهني والوظيفي، وتأهيل كوادر الصف الثاني من السيدات لتولي المهام القيادية، وإرساء مفاهيم وأسس العمل وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة، وضم المفاهيم البيئية والعمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر ضمن أولويات العمل النسائي، وغير ذلك من البرامج التدريبية التي نفذها المنتدى بالتعاون مع أفضل الخبراء والاستشاريين فى التدريب والاستشارات الفنية والتقنية في مجالات متعددة، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة زيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، ومبادرة "انتي قوية" لدعم المرأة ضد الممارسات غير الأخلاقية، وصياغة وتفعيل الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، بالإضافة إلى وصياغة وتنفيذ برنامج "سيدات يقدن المستقبل" وهو برنامج تدريبي متكامل تم تنفيذه بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.