ارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 5.3% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2023-2024 مسجلة نحو 10.9 مليار دولار مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات حول أول 9 أشهر من العام المالي الماضي والمنشور على موقع البنك المركزي اليوم، أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل وصل إلى 5.3% مسجلا نحو 116.4 مليون ليلة، فيما عدد الساحين الوافدين ارتفع بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.