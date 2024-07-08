شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع بشدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعًا بشدة خلال الشهر الحالي.

وجاء هذا مع تراجع ثقتهم بالنسبة لكل من الوضع الحالي للاقتصاد وتوقعاتهم للمستقبل، في ظل المخاوف الجيو سياسية. المؤشر الفرعي للثقة وهبط مؤشر الثقة الصادر عن معهد سينتيكس للأبحاث خلال الشهر الحالي، إلى سالب 7.3 نقطة مقابل 0.3 نقطة خلال الشهر الماضي.

وكان قد سجل أول قراءة إيجابية له منذ فبراير 2022، فيما كان محللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى سالب 0.6 نقطة فقط.

وتراجع المؤشر الفرعي للثقة في الأوضاع الراهنة إلى سالب 32.3 نقطة خلال يوليو مقابل سالب 3ر26 نقطة خلال يونيو. تراجع مؤشر التوقعات كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 1.5 نقطة مقابل 10 نقاط خلال الشهر الماضي.

ويشعر المستثمرون بالقلق من نتائج انتخابات الولايات المقبلة في ألمانيا والانتخابات العامة التي أجريت في فرنسا أمس الأحد والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر الماضي.

