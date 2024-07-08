شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المشروعات الصغيرة: بيان الحكومة يدل على تقدم أسلوب إدارة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببرنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، مؤكدا أنه يحمل فى طياته مستهدفات هامة وأسلوب إدارة عالى الجودة والحوكمة ويتشابه كثيرا مع البرامج الحكومية للدول المتقدمة.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم إن الإحصائيات التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول انخفاض البطالة لأدنى مستوى لها على مدار 20 عاما رغم توقف التعيينات فى الشركات والوزارات الحكومية منذ أكثر من 5 سنوات إلا فى قطاعات محدودة يؤكد نجاح القطاع الخاص فى استيعاب أعداد هائلة من حجم العمالة المصرية ومشاركته الفعالة فى الاقتصاد المحلى ونجاح المشروعات القومية خاصة مشروعات النقل والإنشاءات والاستصلاح الزراعى فى الحفاظ على معدلات التشغيل رغم الأزمة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أن تعهد الحكومة الجديدة بالشفافية واللامركزية وتعزيز الرقابة على الأداء يدعم جميع مسارات التنمية ويحفز مستهدفات زيادة الاستثمار المحلى والعالمي.