شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البترول العالمية.. تراجع بعد ارتفاع دام أربعة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول اليوم الاثنين الموافق 8-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الاثنين تراجعت بعد ارتفاع دام أربعة أسابيع، إذ أسهم احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة الاستوائية بيريل.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 86.20دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل . وسجل خام أوبك 88.15 دولار للبرميل.



اسعار البترول العالمية



