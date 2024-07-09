شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2810 دولار أمريكي، بزيادة 0.05 %.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم، على انخفاض.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2810 دولار أمريكي، بزيادة 0.05 %.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروكما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1835 يورو بزيادة 0.05 %.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم، على انخفاض.
بورصة لندنوسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.13 %، ما يعادل 10.44 نقاط، ليصل عند مستوى 8193.49 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.