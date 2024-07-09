الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2810 دولار أمريكي، بزيادة 0.05 %.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1835 يورو بزيادة 0.05 %.
وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم، على انخفاض.

بورصة لندن

وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.13 %، ما يعادل 10.44 نقاط، ليصل عند مستوى 8193.49 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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