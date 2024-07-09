شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2810 دولار أمريكي، بزيادة 0.05 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1835 يورو بزيادة 0.05 %.

وكان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم، على انخفاض. بورصة لندن وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.13 %، ما يعادل 10.44 نقاط، ليصل عند مستوى 8193.49 نقطة.

وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.

