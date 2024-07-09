شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مزاد سعر الإقفال اليومي بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تعقد البورصة، جلسة مزاد سعر الإقفال يوميًا خلال الفترة من 14.15 وحتى توقيت 14.25 على أن يتم إيقاف الجلسة في توقيت غير محدد (عشوائيًا) من 14.23 وحتى 14.25 وفقًا لتوقيت متغير يوميًا يحدده نظام التداول.

وسعر الإقفال اليومي الجديد يتم حسابه من خلال تطبيق معايير ومحددات على الأوامر المتاحة للتداول سواء أوامر تم إدراجها قبل أو خلال جلسة المزاد، ويتغير سعر الإغلاق الجديد خلال جلسة المزاد كلما تم تعديل أمر أو إلغاء أمر أو تسجيل أمر جديد، وبالتالي يكون سعر الإقفال اليومي أحد الأسعار التالية بالترتيب:

1- السعر المحسوب TCP خلال جلسة مزاد سعر الإقفال.

2- أو أخر سعر إقفال لحظي MVWAP محسوب خلال جلسة التداول.

3- أو السعر المرجعي للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.

ويقوم نظام التداول بتحديد سعر الإقفال اليومي وفقًا لجلسة مزاد سعر الإقفال بطريقة آلية وفقًا للمعايير الثلاث التالية بترتيب الأولويات:

1- يتم اختيار السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول.

2- في حالة وجود أكثر من سعر ينطبق عليهم المعيار الأول يتم اختيار السعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة.

3- في حالة وجود أكثر من سعر ينطبق عليهم المعيار الثاني يتم الاحتكام إلى متوسط هذه الأسعار.



يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.