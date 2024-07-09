شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: جامعة أسيوط تتصدر عدد الموفدين بالخارج في مهام علمية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2023"، تطور الموفدين للخارج في مهام علمية خلال تلك الفترة، حيث حلت جامعة أسيوط في صدارة الجامعات من حيث عدد الموفدون بعدد 57 موفد في الفترة من (2020 ـ 2023).



وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المركز الثاني بعدد 55 موفد، يليها جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، ثم جامعة عين شمس بعدد 42 موفد، بالإضافة إلى جامعة طنطا بعدد 41 موفد، وبلغ عدد الموفدون 327 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وكان إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية قد سجل 188 موفدا عام 2023، مقابل 171 موفدا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.9%،

وتنوعت الدرجات العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2023، موزعة بين أبحاث ما بعد الدكتوراه بعدد 28 موفدين، بنسبة 14.9٪ من إجمالي الموفدين، يليها مهمة علمية ما بعد الدكتوراه بعدد 21 موفداً بنسبة 11.2٪ من إجمالي الموفدين.

وتضمنت الدرجات العلمية أيضا دكتوراه من الوطن بعدد 21 موفدا بنسبة 11.2 ٪ من اجمالي الموفدين، ثم دكتوراه بعدد 78 موفداُ، بنسبة 41.5٪ من إجمالي الموفدين، والتدريب بعدد 24 موفدين، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين، و مشروع أبحاث بواقع 4 موفدين، بنسبة 2.1٪ من إجمالي الموفدين، ودرجة الماجستير فقد بلغ عدد 12 موفد بنسبة 6.4٪ من إجمالي الموفدين.

أما بالنسبة للموفدين للخارج في مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة لعام 2023، فقد توزعت بين الدراسات العملية بعدد 164 موفداً، بنسبة 87.2٪ من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية بعدد 24 موفداً، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين.