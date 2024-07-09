اتحاد الغرف السعودية

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ويأتي التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد 5 سنوات من تعليق اتحاد الغرف نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم أن تشكيل المجلس يأتي تزامنا مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية، ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وسيعمل المجلس على توفير منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق بالبلدين.
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