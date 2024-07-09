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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمس فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك في القطاع، وذلك في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
ويهدف الأسبوع إلى توعية رواد الأعمال وتثقيفهم بالفرص الاستثمارية في قطاع الجملة والتجزئة، وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاستعراض قصص نجاحهم، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال تنظيم الأسابيع المخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/127279.
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