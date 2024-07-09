المنتدى الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العربي الياباني تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، حيث من المقرر عقد أعمال الدورة الخامسة يومي 10 - 11 من يوليو الجاري في اليابان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان أمس، أن المنتدى سيركز على موضوعات الشراكة وتعزيز التبادل التجاري العربي الياباني والتعاون في مجالات انتقال الطاقة والتحول الرقمي والاستثمار.

ونوه المتحدث بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيعقد خلال زيارته لليابان عددا من اللقاءات مع المسؤولين اليابانيين، بهدف تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والدولية.