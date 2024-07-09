شركة البلد الأمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة - أعلنت عن طرح فرص استثمارية جديدة عبارة عن أكشاك تجارية في مكة المكرمة، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة - أعلنت عن طرح فرص استثمارية جديدة عبارة عن أكشاك تجارية في مكة المكرمة، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص». وأوضحت الشركة بأن الفرص الاستثمارية ستكون بمساحات مختلفة، وبعقود تمتد لخمس سنوات، مبينة أن موعد فتح المظاريف سيكون بتاريخ 7 أغسطس 2024م.

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