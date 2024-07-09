شكرا لقرائتكم خبر بلانكين رئيسا تنفيذيا لمجموعة نيو للفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين مجلس إدارة مجموعة نيو للفضاء برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، خبير الاتصالات العالمي مارتن بلانكين، رئيسا تنفيذيا للمجموعة.

وتسعى مجموعة نيو للفضاء، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الفضاء والتي تركز على توفير خدمات الاتصالات الفضائية، الى تقديم خدمات فضائية من السعودية الى العالم عبر أقمار صناعية من مختلف مدارات. وكجزء من مهمة المجموعة لتمكين قطاع الفضاء واستكشاف إمكانياته، سوف تقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة فيما يتعلق بالفضاء والاتصالات الفضائية، وسوف تقوم أيضا بعقد اتفاقيات مع شركات فضائية عالمية، وتوطين الأنشطة الرئيسية في هذا القطاع. وبدورها كداعم رئيسي للابتكار، تهدف المجموعة لأن تصبح نموذجا ملهما وأن تقود العالم لمستقبل أفضل عن طريق تطوير إمكانيات هذا القطاع الواعد.

وتماشيا مع الاستراتيجية الطموحة للمجموعة، عين مجلس الإدارة مارتين بلانكين رئيسا تنفيذيا للمجموعة، حيث يتمتع بلانكين بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات والتقنية تزيد على 25 عاما، والتي تؤهله للعب دور فعال وحيوي للنهوض بالمجموعة ويحدث فرقا كبيرا في أدائها.

وشغل مارتين عددا من المناصب التنفيذية والاستشارية قبل قدومه إلى المجموعة، أبرزها منصب الرئيس التنفيذي في «إكسا انفراستركشر» والتي توفر منصة بنية تحتية رقمية تربط ما بين أوروبا وأمريكا الشمالية. وكان قبل ذلك قد شغل منصب مستشار أول في وكالة استشارات البنية التحتية العالمية «سكويرد كابيتال» والمدير العام للمجموعة والرئيس التجاري في شركة « تيلسترا» إضافة الى كونه عضوا في لجنتها التنفيذية، عين أيضا مديرا تنفيذا لـ»تيلسترا قلوبل» والتي تحولت تحت قيادته لشركة تقدم خدمات رائدة في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال مارتين بلانكين «إنه لشرف حقيقي أن أقود مجموعة نيو للفضاء في فترة يشهد فيها قطاع الفضاء تحولات سريعة مع فرص واسعة للتطور والتغيير، مما يجعل توقيت إطلاق المجموعة مثاليا. نؤمن أننا من خلال وضع احتياجات العملاء في صميم كل ما نقوم به وعبر الاستفادة من الأصول الحالية في القطاع إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات الجديدة، سنكون قادرين على أن نصبح علامة تجارية فعالة ومنافسة في اقتصاد الفضاء العالمي وشركة وطنية مؤثرة في قطاع الفضاء العالمي».

ومجموعة نيو للفضاء مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بشكل أساسي على الفرص الاستراتيجية والتجارية في قطاع الفضاء. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة وتنمية رواد الأعمال الواعدين في مجالات تقنية الفضاء في المملكة والعالم. وتماشيا مع رؤية السعودية لعام 2030، تدعم المجموعة التطلعات الوطنية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة وتوطين التقنيات ونقل المعرفة. وأيضا تعمل مجموعة نيو للفضاء على تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الفضاء، وتوفير الفرص لتحقيق التنوع وزيادة فرص العمل وتسريع تحول اقتصاد السعودية.

مجموعة نيو للفضاء:

هي شركة سعودية رائدة في قطاع الفضاء مملوكة لصندوق الاستثمارات.

تعمل على إطلاق إمكانات قطاع الفضاء من المملكة إلى العالم.

تركز على الفرص التجارية الاستراتيجية وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية.

مناصب مارتن بلانكين: