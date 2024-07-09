شكرا لقرائتكم خبر تدشين ووضع حجر أساس 65 مشروعا بالمدينة المنورة بتكلفة 11.5 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، بحضور نائبه سعود بن خالد 21 مشروعا تنمويا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، تكلفتها نحو 7.3 مليارات ريال، كما وضع حجر أساس 44 مشروعا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت 4.2 مليارات ريال، وذلك دعما لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع أمير منطقة المدينة المنورة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير، وولي العهد على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات الشاملة والتنموية في المنطقة بما يعزز جودة الحياة للسكان والزوار.

ورعى الأمير سلمان بن سلطان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة وشركة المياه الوطنية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

ووقع المذكرة من جانب هيئة تطوير المنطقة أمين المنطقة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد البليهشي، ومن جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، ومن جانب شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد آل الشيخ.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تمتد على مدار 5 سنوات، إلى تطوير موقع برج المياه في المدينة المنورة والمرافق المحيطة به، وتعزيز التعاون بين هيئة تطوير المنطقة وشركة المياه الوطنية في مجال الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين إضافة إلى تشغيل وتطوير الأصول المرتبطة بالموقع وتعظيم الفائدة الاقتصادية للموقع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي أن أول هذه المشاريع ما شيدته الهيئة السعودية للمياه ببناء أصول مياه جديدة لتعزيز مصادرها في المنطقة، حيث نفذت مشروع نظام نقل مياه ينبع - المدينة (المرحلة الرابعة) بسعة نقل بلغت 550 ألف م3 في اليوم، ومشروع خط تغذية محطة ينبع المرحلة الثالثة بالغاز، وبطاقة إنتاجية تبلغ 640 مليون قدم3 قياسية من الغاز يوميا.

وأشار إلى أن المشاريع المدشنة تضمنت مشروعا نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطرح وتنفيذ وتشغيل مشروع محطة إنتاج المياه المحلاة بينبع (المرحلة الرابعة)، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف م3 يوميا بتقنية التناضح العكسي، ويعد المشروع هو الأول من نوعه لاعتماده على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك 8 مشاريع لشركة المياه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، ورفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية في المنطقة، و7 مشاريع داعمة لمنظومة الخدمات البيئية من خلال مد خطوط رئيسية وشبكات فرعية وربطها بمنظومة محطات المعالجة البيئية.

وأوضح أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفذ 3 مشاريع شملت مسيجات متنزه الصهوة في منطقة العونية، ولوحات إرشادية وبوابات، ومشروع زراعة 400 ألف شجرة من الأنواع البرية المحلية ورعايتها، كذلك تنفيذ أعمال سياج للموقع، وإقامة خزانات وشبكة ري، ومشروع لإنتاج الشتلات البرية.

وبين أن الهيئة السعودية للمياه ستنفذ مشروعا لتعزيز الخزن في منطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع كميات خزن المياه في المنطقة، كما تستهدف أن تبلغ السعة التصميمية للخزن 340 ألف م3 من المياه المحلاة بكلفة تتجاوز 121 مليون ريال.

وأكد الفضلي أن هذه المشروعات النوعية نفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.

من المشاريع: