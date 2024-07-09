شكرا لقرائتكم خبر المملكة تناقش في نيويورك التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة الذي انطلق أمس ويستمر عشرة أيام، (من 8 إلى 18 يوليو 2024 )، في مدينة نيويورك، والذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

ويرأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من 13 جهة من القطاع الحكومي.

ويضم وفد المملكة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.

وستقدم المملكة ممثلة بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض هذا العام تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلا معمقا للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية المملكة 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت المملكة مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024م، ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان «تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة» بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناح على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، تستعرض من خلاله أهمية مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما يستعرض الجناح تحضيرات المملكة القائمة لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته السادسة عشرة لمكافحة التصحر «كوب 16» ديسمبر القادم من العام الجاري في مدينة الرياض.

ويعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 تحت شعار «تعزيز جدول أعمال 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال للحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة»، وسيركز على مراجعات معمقة لعدة أهداف للتنمية المستدامة: الهدف 1 (القضاء على الفقر)، الهدف 2 (القضاء التام على الجوع)، الهدف 13 (العمل المناخي)، الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

وشاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ عام 2017، حيث يعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى سنويا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.