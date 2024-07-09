الحقيل يبحث مع السفير الصيني الشراكات في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، في مقر الوزارة بالرياض، الشراكات في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، وفرص تعزيز التعاون في المجالين البلدي والإسكان بين البلدين.

وتناول اللقاء الشراكات السعودية الصينية القائمة بين البلدين في قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية مع مجموعة من الشركات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية داخل المملكة، كما بحثت الاتفاقية الموقعة مع شركة سيتك الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مواد البناء في المملكة.

وأكد الحقيل خلال اللقاء حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والصين في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والخدمات البلدية، معربا عن تطلعه لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في القطاع البلدي خلال الفترة المقبلة، وتشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز سبل التعاون.

من جانبه، عبر السفير الصيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية المثمرة التي تجمع المملكة والصين، واهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة وخلق فرص عمل مشتركة قطاعات البنى التحتية والمقاولات، مشيدا بنتائج الزيارة المثمرة لمعاليه إلى الصين نهاية شهر أبريل الماضي.

وشهدت العلاقات السعودية الصينية خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، حيث أسفرت الزيارات الرسمية التي أجراها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية لإنشاء آلاف الوحدات السكنية ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لإنتاج مواد البناء في المملكة.

يذكر أن الاتفاقيات السعودية الصينية تأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2020 التي تضمنت خطة عمل تفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.