شكرا لقرائتكم خبر البحر الأحمر الدولية تدرب 145 سيدة من الأسر المنتجة عبر مبادرة «منتج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شركة البحر الأحمر الدولية مبادرة «منتج»، التي استهدفت تمكين 145 سيدة من الأسرة المنتجة في مجال المأكولات والمشروبات في مناطق أملج، الوجه، ضباء، والعيص، وذلك عبر ورش عمل متخصصة، قدمتها رائدات في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للمشاركات للالتحاق ببرنامج «مسار (3500)» في بنك التنمية الاجتماعية - إحدى مبادرات البنك لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر -، وتقدم عددا من الخدمات، مثل (التدريب، والتعريف بأساسيات تطوير هوية المشاريع، والإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي، والدعم الفني والتقني)، مما يعزز حضورهن في السوق، ويسهل عملية البيع والتواصل مع العملاء، ويزودهن بالمهارات الأساسية في التسعير، والتسويق الالكتروني، وذلك لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات.

وأكدت مديرة إدارة مساعدة بالتنمية المجتمعية بالبحر الأحمر الدولية شذى القرشي، على أهمية الشراكة مع جمعيات المجتمع المحلي في تحقيق أهداف المبادرة، مثمنة دور جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج والعيص، وجمعية التنمية الأهلية بالوجه، وجمعية ميثاق للتنمية الأسرية في ضباء في إنجاح المبادرة.

وأشارت القرشي إلى حرص «البحر الأحمر الدولية» على التعاون مع مجتمعات البحر الأحمر، ومؤسساته للإسهام في بناء وتطوير أفراد المجتمع وتحقيق تطلعاتهم.

يذكر أن وجهة «البحر الأحمر» استقبلت العام الماضي أول زوارها، في حين يستقبل «مطار البحر الأحمر الدولي» جدولا منتظما للرحلات الداخلية منذ سبتمبر 2023م، إضافة لاستقبال الرحلات الدولية من مدينة دبي منذ أبريل 2024م، فيما تم افتتاح 3 منتجعات تقدم خدماتها وتجاربها حاليا.