شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنتهى من 7600 مشروعا بتكلفة 66 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة من تنفيذ 7600 مشروعاً إنشائياً، بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية.

وتصدرت محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة حوالي 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.

التوزيع القطاعي للمشروعات المنتهية

* الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول

* الانتهاء من تنفيذ ، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية

* الانتهاء من تنفيذ 550 مشروع في قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي و3 محطات معالجة في محافظتي الشرقية والمنوفية

* - الانتهاء من تنفيذ حوالى 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب.

*_ الانتهاء من تنفيذ 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية

وعن مشروعات المرحلة الثانية، تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية في 20 محافظة ريفية بإجمالي عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.



