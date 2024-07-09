شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يجتمع بالمستثمرين لتطوير بيئة الأعمال التجارية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ثروات ومقومات طبيعية

نمو السجلات التجارية

تطوير بيئة الأعمال

توحيد التراخيص الحكومية

حصر التحديات

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي يوم الاثنين، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة، لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية.ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب بوزير التجارة وقيادات المنظومة، مؤكدًا أن المنطقة تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات عدة، ويجري العمل على إنشاء شراكات وتحالفات لاستثمارها لخدمة المنطقة وأهاليها.وفي مستهل الاجتماع، قال القصبي: أتشرف بزيارة المدينة المنورة التي تحتضن ثاني أطهر بقاع الأرض، وهي وجهة مميزة للتجارة والسياحة والصناعة والاستثمار، تحتضن ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية.وأضاف: لدى المدينة المنورة مميزات تنافسية كبرى وفرص واعدة، والغرف التجارية مهندس الفرص، ونتطلع لتعاون مثمر لإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بها وتعزز مكانتها.وأكد القصبي إن ما حدث في السنوات الست الأخيرة لم يحدث في الـ70 عامًا الماضية، فقد تجاوز عدد السجلات التجارية في المملكة 1.5 مليون سجل، ونمت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.وكشف القصبي خلال الاجتماع عن نمو السجلات التجارية في منطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولًا إلى أكثر من 84 ألف سجل تجاري.وأضاف أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة في المدينة المنورة، تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 - 81% ومن أبرزها: الخدمات اللوجستية، فنادق البوتيك، فنادق الاستشفاء والمزادات العقارية وغيرها.جهود تطوير التشريعاتوتناول اللقاء، جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية.إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجاري العمل على إعداد نظام حماية المستهلك.وأشار إلى أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وجرت معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.وتطرق القصبي لجهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاحًا وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتأسيس 18 فرعًا للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.وأضاف أن "منصة الأعمال" قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما أسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا.فتح الأسواق الدوليةوفي شأن التجارة الخارجية، ذكر وزير التجارة أن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و40 مجلس أعمال سعودي مشترك تغطي 83 دولة.وأكد استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق.مضيفاً أن 275 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.وفي إجابته عن استفسارات رجال وسيدات الأعمال، أوضح القصبي استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح نحو 90% منها يصدر فوريًا، وهناك 455 ترخيصًا تحولت إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال.وأكد دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.وحث رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من ملتقيات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها ملتقى بيبان الذي يفتح مجالات واسعة لرواد ورائدات الأعمال.ويقام الملتقى القادم في نوفمبر المقبل، وهو فرصة لتبادل المعرفة والابتكار ومستجدات ريادة الأعمال.وفي نهاية الاجتماع دعا القصبي الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لحصر كل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لمراجعتها ومعالجتها بالشر