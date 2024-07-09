شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول مصانع الغزل الجديدة بشركة المحلة بمناسبة زيارة الوزير الأولى والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارته الأولى بعد توليه المنصب الوزاري، مصانع الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية غدا الأربعاء يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة المحلة ولفيف من القيادات... تعرف على تفاصيل المصانع التي يتم تدشينها في الشركة في 7 معلومات.

1 - من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس.

2 – من المتوقع زيادة الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

3 - مصنع غزل 1 أكبر مصنع غزل فى العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا.

4 - مصنع "غزل 4"، والذى يعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالى عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم وهو يعمل بالفعل ويتم تصدير منتجاته للخارج.

5 - ‏‬ 615 مليون جنيه صادرات خلال الفترة من اغسطس 2023 حتي نهاية يونيو 2014، منها 5 ملايين دولار صادرات خلال النصف الثاني من العام المالى الماضى.

6 - يتم تطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر.

7 – يتم إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي، مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.



