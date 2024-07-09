شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: الانتهاء من كافة مشروعات حياة كريمة قريبا بـ20.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

‏تولى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أهمية كبيرة لمشروعات حياة كريمة، والتي تنفذها الشركات التابعة في محافظات الصعيد وفي محافظات وجه بحري، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 20.3 مليار جنيه.

‏وكشفت مصادر في قطاع الأعمال العام لليوم السابع ان مشروعات حياة كريمة التي تنفذها شركات العبد وإيجيكو ، والنصر العامة للمقاولات حسن علام والمقاولات المصرية، مختار إبراهيم ، والأسمنت المسلح، وهايديلكو، قاربت على الانتهاء حيث أن اغلب المشروعات تخطت نسبة التنفيذ فيها 90%.

أشارت أن هناك متابعة يومية مع الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وفريق العمل؛ لمتابعة تلك المشروعات والوقوف على التحديات التي تواجهها، مع الحرص على تنفيذها وتسليمها في الوقت المحدد لخدمة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات .

ووجه رئيس القابضة بأن يتم تقديم تقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروعات وملخصها، وأن يتم باستمرار عمل متابعة، وإعادة تخطيط للمتبقى من الأعمال مع عمل تحديث مستمر ومتابعة البرامج الزمنية للأعمال المتبقية، والعمل علي تقديم خطة قابلة للتطبيق طبقا للسيولة المتاحة ومعدلات الاداء والـ resources المتاحة لدى كل شركة.

كما وجه الدكتور هانى سليمان رئيس القابضة بتضمين التقارير الشهرية بموقف تحليلي للبيانات، حيث لا يقتصر دور فرق العمل على تجميع البيانات فقط؛ بل تحليلها ووضع مؤشرات قياسية لتقدم الأعمال فى المشروعات.