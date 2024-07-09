شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في ختام تعاملات يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى منذ أسبوع.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا، لتصل إلى 85.75 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتًا، مسجلًا 82.33 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعد إغلاق مصافٍ للنفط وموانٍ أمريكية بسبب الإعصار بيريل الذي ضرب ولاية تكساس.