شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 19% وتسجل أكثر من مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة بـ 912 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%.. وإليك أهم مؤشرات صادرات الملابس:

- ارتفاع صادرات الملابس بنسبة 25% إلي دول الاتحاد الأوروبي.

- دول أوروبا ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية ويستقبل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024.

- ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 10% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 444 مليون دولار.

- وحققت صادرات الملابس إلي الدول العربية 217 مليون دولار بنسبة نمو 38%.

- وسجلت الصادرات ارتفاع 74% إلي السعودية لتبلغ 64 مليون دولار.

- المجلس التصديري للملابس يتوقع وصول الصادرات إلي 3 مليار دولار بنهاية 2024.