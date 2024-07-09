شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون مواطن مستفيدون من المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

تعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات التنموية غير المسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث إنها تستهدف حوالى 60 مليون مواطن.

وساهمت فى تحسين مستوى المعيشة خلال المرحلة الثانية، وحظيت مبادرة حياة كريمة على إشادة من كل المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعن المشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الثانية حتى نهاية النصف الأول من عام 2024/23، بلغت نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية تقع فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى 18 مليون مستفيد، وبلغ متوسط مُعدّل التنفيذ للمرحلة الثانية 80.6%، كما بلغت قيمة المنصرف 227 مليار جنيه.

وبلغ نصيب محافظات الصعيد 68% بإجمالى 237 مليار جنيه من مُخصصات المرحلة الثانية يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين.

1 - الانتهاء من 186محطة مياه شرب و1202 مشروع ووصلات مياه شرب كريمة منزلية بالقرى بهدف تحسين مُعدّل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

2 - الانتهاء من 12 محطات مُعالجة و739 مشروع صرف صحى و723 مشروع وصلات صرف صحى بالقرى لإتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% إلى 90%.

3 - الانتهاء من 473 وحدة صحية ومستشفى مركزى و351 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل ومحو أمية 395 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 862 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.

4 - الانتهاء من 320 مجمع خدمات حكومية و796 مكتبًا بريديًا و231 نقطة شرطة و623 مشروع كهرباء وإنارة و216 موقف سوق، وحدة إطفاء، للارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين.

5 - توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ426 قرية، وتركيب 1095 برجا لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحوّل الرقمى وميكنة الخدمات.

6 - توصيل شبكات الغاز الطبيعى لـ339 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

7 - رصف وتطوير 21 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 71 محطة سكة حديد و598 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.

8 - الانتهاء من 693 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 308 مراكز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

9 - إنشاء وتطوير 127 فرعًا للبنوك المحلية وتوفير 1208 ماكينة صراف آلى لتغطية احتياجات الوحدات المحلية بنسبة %100 و1200 نقطة بيع وفتح 265.2 ألف حساب بنكى ضمن الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى.

10 - الانتهاء من 234 مُنشأة تضامن وحدة اجتماعية مركز تأهيل مركز تنمية الأسرة والطفل، والانتهاء من 305 عمارات سكنية بعدد 2.44 ألف وحدة سكنية ورفع كفاءة 76 منزلا للنوبيين للارتقاء بخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.

11 - إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 34.6 مليار جنيه لنحو 1.53 مليون مستفيد



