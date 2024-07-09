شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وحدة بحوث الغرفة التجارية المسئولة عن تقارير أسعار السلع في الأسواق استقرار اللحوم بجميع أنواعها في الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك وعودة الأسواق للعمل بشكل طبيعي.

وسجل سعر اللحوم"العجالي "بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.