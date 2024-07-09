شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطاب النوايا بين كل من ابدأ والوكالة الأمريكية للتنمية USAID.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

حرصت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" على الاهتمام بتطوير التعليم الفنى فى مصر، وتم مؤخرا توقيع خطاب نوايا بين كل من ابدأ والوكالة الأمريكية للتنمية USAID .



يأتى ذلك انطلاقًا من الدور الرائد الذى تقوم به مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعمل على تنمية قدرات العنصر البشرى ورفع كفاءة القوى العاملة التى تُعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وخلق اقتصاد تنافسى قوى يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وعن أهداف هذا التعاون نجد الآتي:

أولا: يهدف هذا التعاون إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

ثانيا: تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى والتقنى بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير الدولية.

ثالثا: خلق مزيد من فرص العمل للذكور والإناث.

رابعا: المساهمة فى وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الوعى بأهمية التعليم الفنى ودوره فى بناء المجتمع.

خامسا: تغيير الموروث الثقافى السلبى نحو التعليم الفنى.

سادسا: تصميم وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتخريج شباب مؤهل وقادر على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلى والدولى.