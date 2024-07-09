شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 لتسجل أسعار الفراخ نفس مستويات أمس عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع.

وفيما يتعلق بأسعار البيض فقد سجل مستويات 142 جنيها للأبيض و147 للأحمر و137 جنيها للبلدي تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بزيادة 15 إلى 20 جنيها بحسب المحافظة .

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 20 جنيهات في المزارع من مستويات 95 إلي 75 جنيها .