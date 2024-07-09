شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح» توقع عقد إيجار أرض لإنشاء ناديين رياضيين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرماح الرياضية عقد إيجار وذلك لاستثمار أرض على الطريق الدائري الشمالي في حي الوادي بمدينة الرياض لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين بالإضافة إلى مساحات تجارية ومكتبية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الناديين سيخصصان للرجال والنساء تحت العلامة التجارية "اوبتيمو OPTIMO " المملوكة لشركة أرماح الرياضية، والتي تقدم أندية مصممة للأشخاص الراغبين في الرفاهية والخصوصية والخدمات عالية المستوى.
وبحسب الشركة يأتي هذا الاستثمار ضمن خطة عمل الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال مواقع رئيسية وذلك لتحقيق النمو والعوائد المستهدفة.
وأضافت أن معدل القيمة الإيجارية السنوية للأرض يقدر بنحو 6.381 مليون ريال، بينما يبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 127.627 مليون ريال.
وأوضحت أن تفاصيل العقد هي: استئجار أرض على طريق الدائري الشمالي في حي الوادي بمدينة الرياض بمساحة 7,818.5 متر مربع لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين بالإضافة إلى مساحات تجارية ومكتبية.
وأفادت بأن مدة العقد 21.5 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنة ونصف لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الناديين سيخصصان للرجال والنساء تحت العلامة التجارية "اوبتيمو OPTIMO " المملوكة لشركة أرماح الرياضية، والتي تقدم أندية مصممة للأشخاص الراغبين في الرفاهية والخصوصية والخدمات عالية المستوى.
وبحسب الشركة يأتي هذا الاستثمار ضمن خطة عمل الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال مواقع رئيسية وذلك لتحقيق النمو والعوائد المستهدفة.
وأضافت أن معدل القيمة الإيجارية السنوية للأرض يقدر بنحو 6.381 مليون ريال، بينما يبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 127.627 مليون ريال.
وأوضحت أن تفاصيل العقد هي: استئجار أرض على طريق الدائري الشمالي في حي الوادي بمدينة الرياض بمساحة 7,818.5 متر مربع لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين بالإضافة إلى مساحات تجارية ومكتبية.
وأفادت بأن مدة العقد 21.5 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنة ونصف لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.