شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستعد لإقرار قانون لحماية الاستثمارات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق

بناء شراكات تجارية

الدمام - شريف احمد - يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان.يأتي هذا تمهيدًا لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق.وكُشف عن ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبد الجبار الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة.كما استعرضا سبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين.وفي ذات السياق ذاته نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي بُحث خلاله سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق، ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.