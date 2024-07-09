شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 250.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 286.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 262.64 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 250.71 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 214.89 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 167.14 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 143.26 ريال. سعر جرام الذهب في السعودية وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 8911 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2006 ريالات، في حين سجل سعر كيلو الذهب 286.519 ألف ريال.