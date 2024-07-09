شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 250.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 286.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 262.64 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 167.14 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 143.26 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 286.52 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 262.64 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 250.71 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 214.89 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 167.14 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 143.26 ريال.