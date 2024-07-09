شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3200 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات أسعار المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 3657.25 جنيه للبيع، و3645.75 جنيه للشراء، بانخفاض 11.5 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3352.5 جنيه للبيع، و3342 ريالا للشراء، بتراجع 10.5 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، بنحو 10 جنيهات، مسجلا 3200 جنيه للبيع، و3190 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2742.75 جنيه للبيع، و2734.25 جنيه للشراء، منخفضا 8.5 جنيه. سعر جرام الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2133.25 جنيه للبيع، و2126.75 جنيه للشراء، بانخفاض 6.75 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر بنحو 5.75 جنيه، مسجلا 1828.5 جنيه للبيع، و1822.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 25600 جنيه للبيع، و25520 جنيها للشراء، بانخفاض 80 جنيها.