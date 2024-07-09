شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو الرقمية» توقع اتفاقية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.