شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47.87 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، عند 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنوك المصرية وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.