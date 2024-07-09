شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار السلع الرئيسية والمعادن فى البورصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار السلع الرئيسية والمعادن، بالبورصات العالمية ما بين الصعود والهبوط خلال التداولات المبكرة اليوم /الثلاثاء/.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والحديد الصلب، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

السلعة السعر التغيير

خام برنت 85.52 (-0.11 %)

نايمكس 82.21 (-0.13 %)

الغاز الطبيعي 2.37 (-0.04 %)

الذهب 2,370.50 0.28 %

الفضة 31.29 1.23 %

النحاس 4.65 0.61 %

خام الحديد 110.02 (-1.17 %)

الومنيوم 2,483.75 0.19 %

الرصاص 2,222.00 (-0.67 %)

الزنك 2,960.00 0.58 %

الحديد الصلب 701.00 (-0.57 %)

القمح 574.25 0.63 %

الذرة 408.50 0.15 %

قهوة 234.40 2.36 %